"Wyborcza": Doradca Andrzeja Dudy potrącił i znieważył policjanta

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2016 roku. Jerzy Milewski, gdański radny PiS i członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie miał jechać autem pod prąd i potrącić interweniującego policjanta. Polityk miał również znieważyć funkcjonariusza, nazywając go "durniem".

W sprawie zapadły dwa wyroki. W czwartek Sąd Rejonowy w Sopocie uznał radnego za winnego znieważenia funkcjonariusza. Działacz PiS ma zapłacić 1000 złotych grzywny, 1000 złotych zadośćuczynienia, oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny, a radny zapowiedział już apelację.

Drugi, prawomocny wyrok, wydał w lipcu Sąd Okręgowy w Gdańsku. Milewski został uznany za winnego potrącenia funkcjonariusza, za co nakazano radnemu zapłatę 500 złotych grzywny.

Polityk zapowiedział apelację i podkreślił, że "kategorycznie nie zgadza się z wyrokami sądów".

"Od początku twierdzę to samo: policjant symulował upadek, a cała sytuacja została obliczona na to, żeby zrobić mi jakąś krzywdę, ponieważ nie uklęknąłem przed władzą (...). Zachowanie policjanta było agresją w stosunku do mnie. Policjant, żeby mi dołożyć, próbował wkręcić mnie w potrącenie. (...) Miałem jakieś resztki nadziei w zakresie solidności organów sprawiedliwości. Po tym wszystkim widzę, że to wszystko działa w sposób zorganizowany, aby człowieka załatwić. Jak za PRL-u" – mówi "Gazecie Wyborczej" Milewski.

