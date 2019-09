Dwukrotna przewaga PiS nad KO, Lewica poza podium. Najnowszy sondaż CBOS

Prawo i Sprawiedliwość odnotowało spadek w stosunku do poprzedniego badania o 1 pkt. proc. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje obecnie 23 proc. Polaków. To wzrost o 4 pkt. proc. Ostatnie miejsce na podium należy do Koalicji Polskiej (PSL i Kukiz'15), którą poparło 8 proc. respondentów (+2).

Swoją representację w Sejmie miałaby jeszcze Lewica (SLD, Wiosna i Razem), która w sondażu otrzymała 5 proc. (-4). Pozostałe ugrupowania, w tym Konfederacja Wolność i Niepodległość (3 pkt.), nieprzekroczyłyby progu wyborczego.

Frekwencja wyniosłaby 72 proc.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 12-19 września br. roku na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.