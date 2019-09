Kolejna awaria w oczyszczalni "Czajka". Prokuratura wszczęła śledztwo

Infromację tę przekazał w komunikacie rzecznik prokuratury Marcin Saduś.

"Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym (20 września 2019r.) wszczęła śledztwo w sprawie niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A., polegającej na niewłaściwym nadzorze podczas przeprowadzania inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków „Czajka”, w tym prowadzonej do grudnia 2012r. budowie Stacji Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych oraz dopuszczeniu do niewłaściwej eksploatacji i konserwacji powyższej Stacji do września 2019r., wskutek czego wyrządzono spółce szkodę w wielkich rozmiarach tj. o czyn z art. 296 §1 i 3 Kodeksu karnego" – czytamy w oświadczeniu. Jak podkreślono, czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Jak poinformowała dziś stacja TVP Info, do Centralnego Biura Antykorupcyjnego złożono zawiadomienie ws. spalarni osadów ściekowych z oczyszczalni "Czajka". Spalarnia nie działa od czasu awarii, czyli od grudnia 2018 r., a osady ściekowe z Warszawy są wywożone przez zakontraktowane do tego celu firmy. Miesięcznie kosztuje to 1,7 mln zł.

Czytaj także:

Druga awaria w "Czajce". Od grudnia nie działa spalarnia osadów