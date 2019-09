Schetyna do Kaczyńskiego: Jarek, dlaczego na to pozwalasz?

– Czy mogą być wiarygodni ci, którzy obiecując walkę o klimat, czyste powietrze, walkę że smogiem, marnotrawią ok. 30 mld zł, które Komisja Europejska na ten cel przekazuje? To nie jest wiarygodność, to ich polityka – mówił Schetyna.

Szef PO stwierdził, że nigdy "nie było bardziej antykobiecej ekipy" niż obecny rząd. Zwrócił uwagę na ilość kandydatek startujących z list KO i PiS. U nas 52 kobiety w pierwszych trójkach, u nich 25. 88 kobiet w pierwszych piątkach KO, a w PiS 48. To różnica szacunku, stosunku do kobiet i ich obecności w życiu publicznym i politycznym – przekonywał.

Schetyna oświadczył, że Koalicja Obywatelska będzie mówić "o tym wszystkim, o czym zapomniał rząd". Wymienił w tym kontekście m.in. szacunek do kobiet, metodę in vitro i opiekę okołoporodową. – My to będziemy codziennie przypominać – powiedział.

Jego zdaniem w ostatnich tygodniach politycy PiS zainteresowali się Śląskiem. – Mam wrażenie, że premier Morawiecki przeprowadził się tutaj i już zapomniał, że tak naprawdę pracuje gdzieś indziej – ocenił Schetyna.

– Jak mogą być wiarygodni ci, którzy przez ostatnie lata sprowadzają węgiel z Rosji? To ponad 20 mln ton za ponad 7 mld zł. Gdzie jest ich wiarygodność? Te obietnice, w których mówią, że będą walczyć o polskie kopalnie i polski węgiel? Oni są po prostu niewiarygodni – przekonywał lider Platformy.

Po przemówieniu Schetyna napisał na Twitterze: "Jarek, dlaczego pozwalasz na import rosyjskiego węgla i śmieci z całego świata do Polski?".