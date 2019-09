Gliński: Naszym znakiem firmowym jest wiarygodność

Gliński przypomniał, że tydzień temu w Łodzi odbyła się konwencja poświęcona polskiej rodzinie, z kolei dziś poruszone zostaną kwestie gospodarcze.

– Podstawa rozwoju Polski to gospodarka – rozwój zrównoważony, autonomiczny, w którym polskie państwo nie jest obojętne, tylko aktywne. Polskie państwo musi bronić polskich przedsiębiorców, musi dbać o byt polskich rodzin – podkreślał wicepremier. – Nieprzypadkowo mówimy o gospodarce i rozwoju na Śląsku, bo to Polski Śląsk jest podstawą gospodarki i rozwoju naszego kraju – dodawał.

– Polski rozwój to przede wszystkim wielkie projekty inwestycyjne, to sposoby zasilania tego rozwoju, sposoby wsparcia dla polskiego biznesu, przedsiębiorców, to nauka innowacje i nowoczesność, to umiejętne zorganizowanie wsparcia zewnętrznego międzynarodowego. Kultura jest także elementem rozwoju, bez kultury nie byłby rozwoju, dobrze, że o kulturze rozmawiamy – mówił Piotr Gliński.