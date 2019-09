Morawiecki prezentuje "pakt dla przedsiębiorców". Oto, co proponuje premier

Podczas dzisiejszej konwencji w Katowicach premier Morawiecki zaprezentował Pakiet dla Przedsiębiorców, który jest skierowany do małych i średnich polskich firm, który zakłada dalsze zmniejszanie obciążeń i wsparcie w rozwoju. Ten pakiet ma być kontynuacją takich projektów jak Konstytucja dla Biznesu czy 100 zmian dla firm, a także poszerzeniem działania małego ZUS-u i CIT 9%. Na konwencji w Katowicach jest obecny dziennikarz portalu DoRzeczy.pl Karol Gac.

– Wśród punktów dla przedsiębiorców mamy takie, jak 500 zł dla wszystkich małych, drobnych, mniejszych, mikro firm, małych przedsiębiorców. To 500 zł jest średnia ulga w płatności na ZUS. Ulga w wysokości jakiej nigdy nie było do tej pory, polegającej na tym, że dla przedsiębiorców, którzy mają przychody do 10 tys. zł miesięcznie, 120 tys. rocznie, a dochody do 6 tys. zł miesięcznie, średnio, w zależności od dochodów, będą mieli ulgę na ten zryczałtowany ZUS – zapowiedział szef rządu.

Premier dodał, że dla pozostałych przedsiębiorców nic się nie zmieni. Jeżeli ich przychód przekracza 6 tysięcy złotych będą płacili tradycyjną zryczałtowaną składkę ZUS, tak jak to było do tej pory.

– Ryczałt (rozliczeń PIT) podnosimy z dzisiejszej kwoty ok. 1 mln zł, ponad bo to ponad 250 tys. euro, do poziomu 1 mln euro, a wkrótce 2 mln euro, to jest wydatek dla budżetu ok. 1 mld zł – mówił dalej szef rządu.

– Wreszcie dla wszystkich firm, też małych i średnich, tych, które chcą inwestować w innowacyjne procesy, przeznaczamy w programie wsparcia inwestycji strategicznych, ponad 1 mld zł– dodał Morawiecki.

PiS rozszerzy także pulę przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z jednego z najniższych w Europie CIT-u 9 proc. – obejmie to ponad 90% wszystkich przedsiębiorców płacących CIT w Polsce. Będzie to znaczące wsparcie dla wprowadzania wyższej płacy minimalnej.

Łącznie pakiet dla przedsiębiorców to kilka miliardów oszczędności w kieszeniach małych i średnich pracodawców, w tym ponad miliard wsparcia na inwestycje - środki dostępne dla polskich firm. Przedsiębiorcy skorzystają także z niższego PIT-u, a dzięki niższym podatkom i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu dla pracowników, obniża się poziom opodatkowania pracy.

Solidarność i przedsiębiorczość

Premier ponadto podkreślił, że podstawą programu PiS musi być zarówno solidarność jak i przedsiębiorczość.

– Nie ukrywamy że podstawą rozwoju musi być również aktywne państwo. Nie wstydzimy się tego, że aktywne państwo pomaga przebrnąć przez trudne momenty życia gospodarczego, że pomaga najsłabszym. To nie jest tak, jak wmawiano nam przez 25 lat III RP, że państwo to nocny stróż. Nocny stróż przysnął. Jego drzemka bardzo dużo nas kosztowała. Państwo musi być aktywne. Nie ma sprzeczności między solidarnością a przedsiębiorczością. Solidarne państwo i przedsiębiorczo państwo to druga ku przyszłości– przemawiał premier Mateusz Morawiecki.

Rewolucja godności

Szef rządu zapowiedział dodatkowo, że PiS będzie kontynuować "rewolucję godności", której celem jest upodmiotowienie polskich pracowników.

– Będziemy kontynuować naszą rewolucję godności. Neoliberałowie spod znaku pana Balcerowicza, Schetyny, pani Kidawy-Błońskiej mówią nam, że podnoszenie płacy minimalnej jest nierealne, absurdalne, że jest szkodliwe dla gospodarki. Takie głosy słyszymy dobiegające z obozu neoliberałów, którzy gdzieś tam czytają swoje pożółkłe karteczki sprzed 20 lat. My wiemy, jak bardzo potrzebne jest podnoszenie płacy minimalnej, a w ślad za tym również wszystkich płac w gospodarce i w budżetówce. To, co robimy w najwyższym stopniu od wielu lat. W przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy conajmniej 6% podwyżki dla budżetówki – mówił premier Morawiecki.

Czytaj także:

Gliński: Naszym znakiem firmowym jest wiarygodnośćCzytaj także:

Morawiecki: Polska chce być dobrym krajem do robienia biznesu