Adopcja dzieci przez homoseksualistów. Partner Biedronia usuwa wpis

Krzysztof Śmiszek, partner Roberta Biedronia, jest "jedynką" Wiosny we Wrocławiu. Na Facebooku zapytano go wprost, co sądzi o adopcji dzieci przez homoseksualistów. "Jestem za" – napisał. Potem post zniknął.

"Krzysztof Śmiszek za adopcją dzieci przez pary jednopłciowe. Wpis już skasowany" – poinformował na Twitterze Samuel Pereira, dziennikarz TVP Info.

Przypomnijmy, że w głośnym już wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" to wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej postulował wprowadzenie związków partnerskich, potem równości małżeńskiej, a na koniec adopcję dzieci przez pary homoseksualne.

Jarosław Kaczyński nazwał te propozycje "planem Rabieja" i zapowiedział, że PiS będzie się przed nim bronić. Lider obozu rządzącego uważa, że rodzina to "jeden mężczyzna, jedna kobieta w stałym związku i ich dzieci".

– Ktoś tam krzyczał do mnie: "Jak ty śmiesz mówić, jak powinna wyglądać rodzina?". Otóż śmiem – powiedział kilka dni temu na konwencji PiS w Słupsku Kaczyński.