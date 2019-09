Szydło: Programy społeczne stały się motorem polskiej gospodarki. To fenomen

– Z rozwoju gospodarczego ma prawo korzystać każdy, niezależnie od tego gdzie żyje – w małym czy dużym mieście na północy, południu, wschodzie czy zachodzie. Naszym podstawowym założeniem było i jest godne życie Polaków – podkreślała Szydło.

– Polacy pokazali, że wyznają wartości związane z rodziną, patriotyzmem, chrześcijaństwem, tradycją, kulturą – to jest piękne i unikatowe – to najcenniejszy element polskiego rozwoju – mówiła wicepremier.

Beata Szydło poruszyła kwestię zmian, jakie zaszył w obszarze polskiego górnictwa.

– Na szczęście dzisiaj mówimy o górnictwie nowoczesnym, górnictwie przyszłości, ale jak przejmowaliśmy władzę był pomysł, żeby górnictwo likwidować. (...) Górnictwo dało szansę rozwoju temu regionowi, zastanawialiśmy się co zrobić, żeby górnictwo ratować, bo było dla nas jasne, że to niezbędny element polskiej gospodarki. Dzisiaj po czterech latach naszych rządów można powiedzieć, że i tego słowa dotrzymaliśmy –górnictwo polskie jest bezpieczne i się rozwija – podkreślała. – To pokazuje też, jak bardzo potrzebne jest wykorzystanie potencjału poszczególnych regionów – dodawała.