"Bóg jest wszędzie, w kościele jest PiS”. Szokujące słowa Środy podczas Kongresu Kobiet

XI Kongres Kobiet odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w piątek 20 września i w sobotę 21 września. Hasłem tegorocznego Kongresu było „Wybory kobiet: równość, ekologia, demokracja”.

Ostatni panel na Kongresie (pt. Jak bronić demokracji), podsumowywała działaczka ruchów feministycznych Magdalena Środa.

„Mam też taką radę”...

Aktywistka mówiła o stawianiu oporu wobec niedemokratycznych działań, o przykładaniu uwagi do języka używanego na co dzień i znaczeniu edukacji.

– W ciągu ostatnich trzech lat dokonało się coś takiego, że słowa „prawo” i „sprawiedliwość”, ja nie mogę tego na zajęciach wymówić – tłumaczyła Środa. – Słowom negatywnym się nadaje pozytywne znaczenie i na odwrót. Ja się sama złapałam na tym, że użyłam słów „ideologia LGBT” bez cudzysłowu! Nie ma żadnej ideologii LGBT, to jest w ogóle wymysł! Ale napór propagandy jest ogromny – podkreślała działaczka.

Następnie Środa udzieliła zebranym „wskazówki”. – Mam też taką radę, z którą nie wszyscy się pewnie zgodzą... Mianowicie, przestańcie chodzić do kościoła – stwierdziła działaczka, co wywołało entuzjastyczną reakcję widowni i oklaski.

– Nie chodzi o sprawy związane z wiarą, powtarzam od miesięcy: Bóg dla wierzących jest wszędzie, a w kościele jest PiS, jest nienawiść – tłumaczyła. – Posyłamy dzieci na religię nie dlatego, że one potrzebują Jezusa, a my jesteśmy głęboko wierzący, tylko dlatego, że one chcą mieć białą sukienkę. Ja też kiedyś potrzebowałam mieć białą sukienkę i mi ją rodzice po prostu kupili na boku. Dzisiaj można to zrobić dużo prościej niż kiedyś – mówiła dalej Środa.

– Ta instytucja dziś jest pełna czysto negatywnej roli. Jeśli zobaczymy wypowiedzi hierarchów i to co się tam dzieje w Kościele, trzeba wykazać duży dystans do tej instytucji, bo wspierając kościół i dają na tacę, wspieramy ostry radykalny nacjonalizm i tendencje antydemokratyczne – dodała aktywistka.