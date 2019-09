Jacek Żakowski wiesza na bramie baner wyborczy kandydatki KO

– Póki mamy demokrację, a jeszcze trochę mamy, trzeba korzystać, cieszyć się, potem może nie być okazji. Pokazywać co myślimy, czego dla Polski chcemy, dla siebie czego chcemy, demonstrując to na swoich płotach, balkonach, samochodach, na czym kto może. Naprawdę trzeba – mówi Żakowski na nagraniu zamieszczonym w internecie.

Z kolei Gajewska powiedziała, że do Żakowskiego wcześniej nikt się nie zgłosił, dlatego ona postanowiła to zrobić. – Choć w wielu kwestiach się różnimy, okazało się że na taki apel zareaguje. Zachęcam, żeby dalej w ten sposób działać – stwierdziła kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.

– Mamy jeszcze powierzchnię, jeśli jakaś partia z opozycji demokratycznej chciała, to furtka jest do dyspozycji – powiedział na koniec Żakowski.

Wybory odbędą się 13 października. Według wszystkich sondaży faworytem jest PiS. Koalicja Obywatelska zajmuje drugie miejsce, natomiast trzecie – Lewica.