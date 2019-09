"Do Rzeczy" nr 39: Zbigniew Ziobro odsłania karty

– Jako prokurator generalny jestem zwolennikiem stosowania wszelkich dozwolonych prawem środków, by bandyci znaleźli się za kratami, nawet jeśli są to przestępcy, których twarze pojawiają się na okładkach gazet czy w telewizji. Dla mnie przestępca to przestępca i nie ma znaczenia, z jaką formacją polityczną jest związany albo czy jest tzw. celebrytą – mówi Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rozmowie z Cezarym Gmyzem. I dodaje: – Jako prokurator generalny zostałem bowiem powołany do zapewniania bezpieczeństwa obywatelom, a nie zapewniania poczucia komfortu przestępcom.

Wicepremier Jarosław Gowin w rozmowie z Marcinem Makowskim zapowiada, że stoi po stronie polskich przedsiębiorców i klasy średniej: – W ostatnich latach zrobiliśmy bardzo dużo, by pomóc tym grupom społecznym, na czele z młodymi rodzinami wychowującymi dzieci, których położenie ekonomiczne było najtrudniejsze. I słusznie. Jestem z tego bardzo dumny! Ale nie możemy zapominać o tych ludziach, których sukces napędza sukces całej Polski – podkreśla.

Wojciech Wybranowski przed wyborami parlamentarnymi przypomina w tekście "Alfabet mijającej kadencji", co w polityce działo się podczas czterech lat rządów Zjednoczonej Prawicy.

Słabość Koalicji Obywatelskiej służy nie tylko PiS, lecz także przede wszystkim Lewicy – dowodzi Piotr Semka w tekście "Lewica ma duży apetyt".

Nienawidzący PiS celebryci i aktywiści, rozczarowani słabością opozycji, rzucili się jej na pomoc.

Wygląda na to, że ją dobiją – Rafał A. Ziemkiewicz pisze o działaniach pod hasłem #silnirazem oraz kampanii "Nie świruj, idź na wybory!".

Tomasz Terlikowski odpowiada na zarzuty Roberta Tekielego w tekście "Zdrada, wspólnota i udowadnianie, że nie jestem więlbłądem".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

Piotr Gociek recenzuje "Legiony" i "Piłsudskiego", Mariusz Staniszewski wieści nieuchronny koniec byłej partii władzy (Platforma Obywatelska się wyczerpała"), a Łukasz Warzecha proponuje skończyć ekopropagandę spod znaku katastrofy klimatycznej i "Wziąć Gretę za kołnierz".

Witold Repetowicz pisze o szantażu Turcji wobec Europy ("»Strefa bezpieczeństwa« według Erdogana"). Jacek Krzemiński udowadnia, że Polska wcale nie zbliża się pod względem rozwoju do Zachodu ("Pułapka globalnego łańcucha").

W tym numerze "Do Rzeczy" także dodatek historyczny: "Zbrodnie niemieckie".

