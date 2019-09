Kaczyński: Za 21 lat mamy być zamożniejsi niż dzisiejsze Niemcy

– Taki jest nasz cel. Uzyskać ten bardzo wysoki poziom rozwoju gospodarczego, ale także uzyskać tę sprawiedliwość, solidarnością, spójność społeczną. Bo powtarzam, wtedy ten nasz cel będzie zrealizowany – przemawiał prezes PiS w Krakowie.

– Droga ku temu to kontynuacja naszej polityki społecznej, zrównoważonego rozwoju, ale to także tworzenie mechanizmów, które doprowadzą do tego, iż polska gospodarka będzie się unowocześniała – mówił prezes PiS.

Podczas swojego wystąpienia Kaczyński odniósł się również do ostatnich zapowiedzi dot. podniesienia płacy minimalnej oraz krytyków takiego działania. – Otóż niektórzy mówią, że to polskiej gospodarce zaszkodzi, że to zaszkodzi pracownikom. To bardzo, bardzo radykalna nieprawda. Kiedy może nastąpić poprawa organizacyjna, jeżeli chodzi o technologie w naszej gospodarce? Bo przecież pod tym względem jesteśmy pod wieloma względami dość daleko za naszymi zachodnimi sąsiadami. Wtedy, kiedy wprowadzanie takich zmian będzie się po prostu opłacało, a będzie się opłacało wtedy, kiedy praca będzie droga. A droga do drogiej pracy to z jednej strony zabiegi administracyjne, bo podnoszenie płacy minimalnej to zabieg administracyjny, a z drugiej strony to rynek pracownika i my już dzisiaj taki rynek pracownika mamy. Obniżyliśmy bezrobocie, radykalnie obniżyliśmy bezrobocie – przemawiał Kaczyński na konwencji PiS.

Obrona rodziny

Prezes PiS przekonywał też, że na tle państw zachodnich Polska pozostaje "wyspą wolności". –Polska tradycja, polska tradycja republikańska, polska tradycja wolności, a więc Polska wyspą wolności, bo ta wolność w zachodniej Europie się dzisiaj cofa. Dzisiaj za powiedzenie oczywistości, że z pary homoseksualistów nie może być dzieci, można mieć proces karny w niektórych krajach. To się w Polsce w żadnym wypadku, jak to mówią na Podhalu, nie przyjmie – mówił Kaczyński.

Polityk ponadto zapewnił, że jego ugrupowanie będzie broniło rodziny przed atakami. – Nie przyjmie się także atak na rodzinę. Atak na rodzinę w jej tradycyjnym kształcie. To znaczy kobieta, mężczyzna, dzieci. Oczywiście bywam z tego powodu, że tak mówię, atakowanym. Wielokrotnie w życiu dzieje się tak, że matka, najczęściej matka, czasem ojciec, dużo rzadziej zostaje z dziećmi sam. I to też jest oczywiście rodzina i to też wspieramy. Z całej siły – zapewniał Kaczyński.