"Ziemkiewicz: Warto wiedzieć, co Ziobro ma na swoją obronę".

– Niechęć w stosunku do ministra Ziobro płynie nie tylko ze strony opozycji, ale również od wielu tych, którzy się identyfikują z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym warto wiedzieć, co Zbigniew Ziobro ma na swoją obronę, co ma do powiedzenia w odpowiedzi na krytykę, która z różnych stron na niego płynie – mówi Rafał Ziemkiewicz w zapowiedzi najnowszego numeru "Do Rzeczy".

Najnowszy numer tygodnika "Do Rzeczy" już od poniedziałku w kioskach.