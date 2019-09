Czarzasty: Były dwie tragedie, jedna to wystawienie Magdaleny Ogórek na prezydenta

Lider Sojuszu Demokratycznego został zapytany w Radiu ZET o plany partii dotyczące przyszłorocznych wyborów prezydenckich.

– O kandydacie bądź kandydatce na prezydenta zaczniemy rozmawiać dwa dni po wyborach parlamentarnych (...) Na pewno mogę powiedzieć jedną rzecz: lewica na pewno wystawi kandydata albo kandydatkę na prezydenta bądź prezydentkę, to na sto procent, i na pewno nie będzie to Magdalena Ogórek – stwierdził w odpowiedzi Czarzasty.

Dalej Joanna Komolka zapytała polityka, czy żałuje wystawienia Magdaleny Ogórek w 2015 roku jako kandydatki na prezydenta. – No, wie pani, nie dość, że żałuję, to tysiąc razy za to przepraszałem. To, co było tragedią formacji, którą prowadzę, czyli SLD, no to były dwie zewnętrzne tragedie. Jedna to wystawienie pani Magdaleny Ogórek jako kandydatkę na prezydentkę, a druga to niedostanie się do Sejmu. Za panią Ogórek, za wystawienie tej kandydatury, przepraszałem tysiące razy. Byłem w 284 powiatach – odpowiedział lider SLD. Dopytywany przez dziennikarkę czy przepraszał w każdym powiecie, Czarzasty stwierdził: „Tak, dlatego że wszędzie o to pytali.

– Na początku chciałem uciekać od tego tematu, co było bez sensu, w związku z tym we wszystkich innych miejscach od tego zaczynałem. I druga rzecz (druga tragedia – red.), która się stała tragiczna, to nie wejście do Sejmu lewicy, w związku z tym również rządy PiS-u. Więc teraz jeżeli to równanie by pociągnąć dalej, jeżeli lewica wejdzie do Sejmu, to rządy PiS-u powinny się zakończyć. To były dwa horrendalne błędy. Dwa horrendalne błędy – dodał lider SLD.

