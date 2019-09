Pawłowicz atakuje opozycje: Łamią konstytucję, a nie jej bronią

Ziemkiewicz: Warto wiedzieć, co Ziobro ma na swoją obronę

– Niechęć w stosunku do ministra Ziobro płynie nie tylko ze strony opozycji, ale również od wielu tych, którzy się identyfikują z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym warto wiedzieć, co Zbigniew Ziobro ma na swoją obronę, co ma do...