"Nacjonalistyczne hasło: Bóg Honor Ojczyzna". Jachira tłumaczy się i znowu szokuje

Dwa dni temu Jachira uczestniczyła w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Polityk pozowała do zdjęć przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej z transparentem „Bób, Hummus, Włoszczyzna”.

Na jej "happening" zareagowało m.in. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, które zaapelowało do władz KO o wykreślenie Jachiry z listy kandydatów do Sejmu. Działanie polityk zostało też szeroko skrytykowane w internecie.

Dzisiaj Jachira odpowiedziała na krytykę na Facebook. Polityk nie przeprasza jednak, ale chwali się swoimi dotychczasowymi dokonaniami, a krytykom swoich działań każe „docenić jej zaangażowanie w walce o wolną Polskę”. Poniżej całość wpisu polityk (pisownia wpisu oryginalna).

SKANDAL!

Proszę, udostępniajcie.

Słowa SKANDAL i JACHIRA są ostatnio nieustannie ze sobą łączone:

- skandal, że jako aktorka odważyłam się mieć sesję zdjęciową w lesie;

- skandal, że ośmielam się mówić głośno to, co hejterzy do mnie wypisują;

- skandal, że dla zobrazowania pedofilii w kościele użyłam dziecięcej garderoby;

- skandal, że w swoich filmikach żartuję, używam ironii i skrótów myślowych

- i wreszcie skandal, że ośmieliłam się podważyć nacjonalistyczne hasło "Bóg Honor Ojczyzna" niemające nic wspólnego z dzisiejszym patriotyzmem, na rzecz hasła, które realnie wpływa na ekologie i nasz byt na Ziemi. Straszny skandal, że dziewczynki podeszły pod pomnik, same zrobiły transparent, bo mają świadomość jak ważne jest ograniczanie jedzenie mięsa. A ja, skandalistka, odważyłam zrobić sobie z nimi zdjęcie, bo sama jestem wegetarianką i uważam, że te dziewczyny mają rację i odwagę, by o tym głośno mówić.

Aż przypomina mi się Gombrowicz. Może trzeba odbrązawiać to bogoojczyźniane zadęcie, które już nieraz doprowadziło do narodowych tragedii?

Takie oto skandale każdego dnia popełnia ta okropna JACHIRA.

A może dużo większym skandalem jest łamanie prawa przez partię rządzącą, psucie państwa i przekupywanie wyborców ich własnymi pieniędzmi?

Może na słowo skandal bardziej zasługują powiązania premiera Morawieckiego z rosyjską mafią, o czym pisze Tomasz Piątek w najnowszej swojej książce?

Albo niewyjaśniona afera dwóch wież w Warszawie?

Albo sprawa Falenty?

Śmierć Kosteckiego?

Miliardowa afera Skoków?

Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Szef NIKu powiązany z mafią?

Sprzeniewierzenie setek milionów przez Polską Fundację Narodową?

Dojenie spółek skarbu Państwa i agitacja polityczna Kościoła?

Może skandalem jest ingerowanie w wynik wyborów przez tzw media publiczne?

A może prawdziwym skandalem jest to, że dwójka moich przyjaciół gejów - aktorów boi się każdego dnia wyjść z domu, bo nie wiedzą czy ktoś ich nie zaatakuje? A do takiego poziomu nienawiści doprowadziły cztery lata szczucia na gejów przez partię rządzącą.

Więc szanowne media z obu stron, które każdego dnia wytykacie mi słowa, zdjęcia, filmy, wyrywacie je z kontekstu, na siłę szukacie moich potknięć, zastanówcie się, kto w tym kraju jest prawdziwym skandalistą? Czy samotnie walcząca aktorka czy Sitwa na szczytach władzy? Najwyższa pora docenić moje zaangażowanie w walkę o wolną Polskę, które udowadniam każdego dnia stojąc na ulicy, przekonując do pójścia na wybory, uśmiechając się do każdego, niezależnie od jego poglądów. Polacy, zanim we mnie kolejny raz rzucicie kalumnią, zastanówcie się ilu wy zdołaliście przekonać wyborców do Demokratycznej Opcji? Bo ja przez te trzy tygodnie przekonałam już niejednego.