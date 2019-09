Uczeń opluł nauczyciela. Teraz grozi mu nawet więzienie

Do bulwersującej sytuacji doszło w maju. 19-latek miał najpierw zwracać się do swojego nauczyciela na "ty", następnie obrazić go używając wulgaryzmów, aby na koniec go opluć przy innych uczniach.

19-latek w czerwcu został skreślony z listy uczniów. Chłopak postanowił jednak odwołać się od tej decyzji do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Tam znalazł zrozumienie, a kurator nakazał szkole ponowne rozpatrzenie sprawy.

19-latek jest obecnie uczniem drugiej klasy. Jednak jak informuje "Super Express" to nie koniec historii. "Nauczyciel, podobnie jak policjant, lekarz czy ratownik medyczny udzielający pomocy, jest w myśl prawa funkcjonariuszem publicznym. Za ten czyn uczeń może spędzić nawet rok za kratkami" – czytamy na stronie se.pl.

