Odbędzie się debata Kidawa-Błońska-Morawiecki? Jest odpowiedź premiera

– Z największą satysfakcją ogłaszam dzisiaj, że zaproponujemy kandydata na stanowisko Premiera Rządu w osobie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – poinformował 3 września przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. W związku ze zmianą taktyki, opozycja domaga się zorganizowania debaty z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

O to czy możliwe jest spotkanie Kidawa-Błońska-Morawiecki, premiera zapytał dziennik „Fakt”. – Żeby debatować, musi być poważna propozycja programowa. My zaproponowaliśmy bardzo kompleksowy program. Program, w którym są propozycje i projekty, ale również źródła ich finansowania. My pokazaliśmy ogromną wiarygodność w realizacji programu. To, co obiecaliśmy, a nawet więcej bo, przecież 500 plus na pierwsze dziecko nie było wcześniej zapowiadane, a jednak wdrożyliśmy ten wielki program prorodzinny. Debaty i dyskusje są możliwe, ale szacunek do wyborców wymaga, by był konkret na stole – odpowiedział szef rządu.

Jak dodał Morawiecki, przeciwnicy PiS „zmarnowali te 4 lata i nie opracowali dobrego planu dla Polski”. – Najpierw trzeba mieć o czym rozmawiać, a potem sztaby podejmują decyzje – podkreślił polityk.

