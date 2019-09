Premiera dokumentu "Antykultura". Zapraszamy do obejrzenia

Dokument to opowiedziana przez ekspertów historia powstania, rozwoju i triumfu ideologii marksizmu. Zobacz zwiastun!

Serial „Antykultura” w reżyserii Roberta Zawadzkiego to 12-odcinkowy dokument poświęcony w całości marksizmowi, który w powszechnej świadomości społeczeństwa należy już do zamierzchłej przeszłości. Opowiedziana historia skupia się na powstaniu, rozwoju i triumfie tej zbrodniczej ideologii, która wbrew zapewnieniom wielu autorytetów wcale nie uległa rozkładowi. Narracja prowadzona przez licznych znawców tematu, począwszy od filozofów i teologów, na historykach i publicystach kończąc, ma za zadanie prześledzić proces przepoczwarzania się klasycznego marksizmu w niszczycielską siłę, która współcześnie dąży do zdekonstruowania tradycyjnego społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach – podaje Radio Maryja.