Czarzasty dziękuje żołnierzom radzieckim: Ci ludzie nas wyzwolili

Podczas dzisiejszej konferencji Lewica miała zaprezentować kandydatów w okręgu. Włodzimierz Czarzasty zdecydował się jednak rozpocząć swoje wystąpienie od kilku ciepłych słów dla żołnierzy Armii Czerwonej.

– Chcieliśmy z wielkim szacunkiem po pierwsze pokłonić się tym, którzy walczyli i doprowadzili do tego, że to miejsce możemy nazywać Polską. Bez względu na to czy byli to żołnierze polscy, czy żołnierze radzieccy, których zginęło na terenie naszego kraju ok. 700 tys. Ci ludzie nas wyzwolili. Ci ludzie dali nam wolność od Niemiec i Niemców, od faszystów – mówił lider SLD podczas konferencji prasowej w Szczecinie.

Czytaj także:

Szokująca wypowiedź doradcy Putina o sowieckiej okupacji PolskiCzytaj także:

Premier: Nigdy nie zapomnimy o ofiarach komunistycznego totalitaryzmu