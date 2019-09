Polityk KO nie owija w bawełnę: Adopcja dla par homoseksualnych

Gościem Roberta Mazurka w RMF FM był dzisiaj Riad Haidar, kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych.

Mazurek w pewnym momencie zapytał polityka, czy zgadza się, aby pary homoseksualne miały prawo do adopcji dzieci.

– Powinny mieć prawo do adopcji. Jeżeli spełniają warunki do adopcji, ustalone przez organy państwa, to dlaczego nie? – odparł Haidar.

Mazurek przyznał, że ceni sobie szczerość polityków. – Jak mi polityk uczciwie mów, że powinny być małżeństwa homoseksualne i powinny mieć prawo do adopcji dzieci, to powiem, że szanuję pańskie poglądy, nie wiem oczywiście, czy pańscy wyborcy będą zachwyceni, ale to pańska sprawa, kto pana zdaniem ma na pana glosować – stwierdził dziennikarz.

500 plus do poprawy

Polityk ponadto stwierdził, że należy zmodyfikować flagowy program Prawa i Sprawiedliwości – 500 plus. Robert Mazurek dopytywał Haidara, kto jego zdaniem nie powinien otrzymywać świadczenia.

– Ludzie którzy mają wysokie dochody. Trudno powiedzieć. Inflacja idzie w górę, ceny rosną, poziom życia jest coraz droższy, a więc jeżeli ktoś zarabia przykładowo 2000 zł na osobę... na osobę ja uważam, że minimum to 2500 zł na osobę – tłumaczył Haidar.