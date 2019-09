Fogiel: PiS jest partią wszystkich Polaków

Fogiel przyznał w rozmowie, że konwencja PiS w Katowicach poświęcona przedsiębiorcom miała ich uspokoić, ale jednocześnie była zaplanowana już wcześniej. – Wielokrotnie mówiliśmy, że nasz program będziemy prezentować na przestrzeni całej kampanii, stąd nastał czas na przedsiębiorców, ale to oczywiście wiąże się też z ich uspokojeniem. Mam jednak wrażenie, że ten niepokój był wzbudzany przez polityków opozycji, którzy zamiast merytorycznie odnosić się do naszych propozycji, to postanowili straszyć Polaków, że będzie to miało destrukcyjny wpływ na gospodarkę. Nie będzie. PiS rozsądnie gospodaruje budżetem i dba, by dzielić się owocami ze wzrostu gospodarczego. Pokazujemy, że możliwy jest wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia i to, by Polacy zarabiali więcej – tłumaczył.

Zastępca rzecznika prasowego PIS odniósł się też do zniesienia 30-krotności składki na ZUS. – W sensie formalno-prawnym decyzja nie zapadła, bo nie mamy przegłosowanej ustawy. Jest determinacja z naszej strony, by pewną reformę tego systemu przeprowadzić. Jeżeli jednak premier mówi, że jeszcze rozmawia, to dajmy mu jeszcze chwilę. To materia delikatna, istotna budżetowa i pod względem stabilności systemu emerytalnego oraz sprawiedliwości społecznej. Wyważenie tych czynników jest niezwykle ważne – dodał.

Fogiel został również zapytany o wyzwania na kolejną kadencję. – Jeśli taka byłaby wola wyborców, abyśmy kontynuowali rządy, to głównym wyzwaniem jest budowa polskiego modelu państwa dobrobytu. Uważamy, że jesteśmy na takim etapie rozwoju, że bez szkody dla gospodarki jesteśmy w stanie zapewniać obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Wielkim wyzwaniem jest też służba zdrowia, która jest w stanie fatalnym od kiedy pamiętamy. Tylko PiS jest w stanie przeprowadzić 6 proc. PKB na służbę zdrowia. Weszliśmy z poziomu 70 miliardów na 100 miliardów złotych, a w przeciągu pięciu lat chcemy przeznaczać 160 miliardów złotych – mówił.