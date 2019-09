"Donald Tusk ma blokady, jest przestraszony"

– Nasi przeciwnicy, choć ostatnio próbują przebierać się w owczą skórę, chowają się za pewną elegancką panią, to jednak zza jej pleców słychać kłapanie zębów wilka, ten wilk ma konkretne imię, ale nie będę go wymieniał – mówił Jarosław Kaczyński na niedawnej konwencji PiS w Katowicach.

Staniszkis była gościem programu Wirtualnej Polski, gdzie zapytano ją o powyższe słowa prezesa PiS. Socjolog stwierdziła, że Donald Tusk nie nadaje się na "wilka", gdyż jej zdaniem jest zbyt łagodny. – Nie ma kłów – stwierdziła.

Jej zdaniem były premier jest postrzegany jako symboliczny przywódca opozycji, ale w rzeczywistości nie spełnia tej roli, gdyż nie potrafi zaprezentować żadnego szerszego planu politycznego.

– Nie przedstawia wizji, którą opozycja by chciała realizować. Nie jest dostatecznie zdecydowany i jest konformistą. Chciałby najdłużej trzymać się stanowiska europejskiego. Ma blokady, jest przestraszony. Myśli o wygodnej przyszłości. Boi się, że jego partia będzie dostrzegała to, co my dostrzegamy w tej chwili: że jest nieskuteczny, mało interesujący, pozbawiony wizji i że po prostu wypadnie

Staniskis oceniła, że PiS nie musi się martwić powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki. Jej zdaniem rządzących powinni przede wszystkim obawiać się demoralizacji, "którą powodują swoją polityką".

Czytaj także:

Kto troszczy się o zwykłych ludzi? Katastrofalny wynik opozycjiCzytaj także:

Dlaczego Jarosław Kaczyński nie może być premierem