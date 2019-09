Polityk SLD o wybrykach Jachiry: Fatalna sytuacja dla KO

– Jedyne, co pozostało przewodniczącemu Schetynie, to namówić ją do rezygnacji, bo innych możliwości prawnych tu nie ma – powiedział w Polskim Radio 24 Marcin Kulasek z SLD, odnosząc się do popisów Klaudii Jachiry pod pomnikiem Armii Krajowej.

– Można odciąć jej finansowanie z partii – zauważył prowadzący rozmowę Antoni Trzmiel, dziennikarz Polskiego Radia i szef portalu DoRzeczy.pl. Jak przypomniał, kandydatura kontrowersyjnej działaczki została zaproponowana przez samego Grzegorza Schetynę. – Schetyna walczył z komuną, należał do NZS, a teraz Klaudia Jachira wyśmiewa pod pomnikiem Armii Krajowej to, za co Polacy umierali przez tyle lat – wskazał.

– Ta sytuacja pod pomnikiem powinna zostać jednoznacznie oceniona, to kompromitacja. Są rzeczy ważne dla Polaków i dla Polski, są świętości –stwierdził Kulasek. – Klasa polityczna w naszym społeczeństwie nie ma najlepszych notowań. Ta pani (Klaudia Jachira - red.) chce do niej wejść, chce zostać politykiem, a de facto jest blogerką, celebrytką i różne rzeczy robi, ale to nie pomaga opozycji ani klasie politycznej. Tu prośba moja i Lewicy o zastanowienie nad tym, kogo bierze się na listy. To nie przynosi zaufania do polityków – dodał gość programu.

Wcześniej o skreślenie Jachiry z listy Koalicji Obywatelskiej apelował do władz PO szef KPRM, Michał Dworczyk.