Spotkanie prezydentów Polski i USA. "Może Pan donieść Polakom, że prezydent Trump zrobił coś, czego nie potrafił zrobić nikt inny od bardzo wielu lat"

Para prezydencka przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Ma ona związek z odbywającymi się tam Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz szczytem klimatycznym. Przy okazji tej wizyty doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą USA Donaldem Trumpem.

Prezydenci podpisali deklarację o pogłębieniu współpracy obronnej. Stanowi ona wypełnienie wspólnego oświadczenia wydanego w czerwcu i wskazuje m.in. kolejną lokalizację amerykańskich wojsk w Polsce. Dokument potwierdzała pobyt w Polsce ok. 4,5 tys. osób personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych i zapowiadała rozlokowanie ok. tysiąca kolejnych. – Może Pan donieść Polakom, że prezydent Trump zrobił coś, czego nie potrafił zrobić nikt inny od bardzo wielu lat – powiedział prezydent USA do Andrzeja Dudy po podpisaniu deklaracji.

– Współpracujemy na wielu obszarach, głównie w obszarze wojskowym. Przemieścimy żołnierzy do Polski. Polska powiedziała, że poniesie koszty – powiedział Trump.

Podczas wspólnej konferencji prezydentów Donald Trump poinformował, że w ciągu kilku miesięcy Polska dołączy do ruchu bezwizowego. – W bardzo krótkim czasie będzie to możliwe, jeśli zostaną wszystkie dane potwierdzone; za parę miesięcy na pewno uda nam się to doprowadzić do końca – powiedział amerykańskie prezydent.