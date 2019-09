"Miał przy sobie broń". Lubnauer o mężczyźnie, który jej groził

Przypomnijmy, groźba pod adresem polityk pojawiła się, kiedy ta brała udział w programie „Kawa na Ławę” w stacji TVN. Sprawę zgłoszono na policję. „Wczoraj dopełniłam po telefonie z Policji formalności, w nocy ostrzegli mnie, że sprawca jest w mojej okolicy, żebym nie wychodziła. Rano okazało się, że sprawca został w nocy ujęty” – relacjonowała wczoraj rano w mediach społecznościowych Lubnauer, dziękując policji za skuteczne działania.

Jak podało wczoraj Radio ZET, ujęty mężczyzna okazał się funkcjonariuszem Straży Marszałkowskiej. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Sejmu, w nocy w trakcie pracy.

– Zabrzmiało to już inaczej, niż gdy się myśli o sprawcy, który jest gdzieś w dużej odległości – komentowała sytuację Lubnauer. W rozmowie z TVN24 posłanka dodała, że za rządów PiS Straż Marszałkowska "zmieniła się". – To jest służba mundurowa, która ma uprawnienia, by posiadać przy sobie broń ostrą. Co więcej, podczas aresztowania on miał ją przy sobie – podkreśliła Lubnauer.

Polityk dodała też, że zachowanie mężczyzny mogłoby zachęcić kolejne osoby do podobnych zachowań.

Dzisiaj zatrzymanym mężczyzną zajmie się prokuratora. Zatrzymany prawdopodobnie usłyszy zarzut kierowania gróźb karalnych. 44-latek ostatnią noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań.