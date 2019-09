Na koszt podatnika. Rzymkowski odbył podróż za ponad 35 tys.

Jak donosi tabloid, rekodzistką pod względem podróży służbowych jest posłanka Platformy Obywatelskiej Bożena Kamińska. Tylko w tym roku odbyła aż dziewięć podróży do Stanów Zjednoczonych, co kosztowało łącznie 93 tys. zł. W czołówe znalazł się też Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości. Jego delegacje do Chile i Argentyny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40-lecia wyboru Jana Pawła II na papieża kosztowała 30 278 złotych. Z kolei za posłanki PiS Marty Kubiak do Japonii na Światowy Szczyt Kobiet zapłacliśmy 27 500 złotych.

Bezkonkurencyjna okazuje się jednak jedna podróż posła PiS, wcześniej Kukiz'15 Tomasza Rzymkowskiego do Stanów Zjednoczonych. Delegacja w czasie której odwiedził Nowy Jork, Waszyngton i Chicago kosztowała podatnika 35 685 złotych.

"Supe Express" pisze też o innych parlamentarzystach. Dla przykładu Marek Opioła spędził 6 dni na Hawajach, co kosztowało 23 700 złotych. Z kolei tygodniowa podróż Bartosza Jóźwiaka z UPR do USA opiewała na 30 574 złotych. Wśród wymienionych posłów znalazła się jeszcze Elżbieta Stępień z PO-KO, za której 8-dniową podróż do RPA zapłaciliśmy 33 354 złotych.

Czytaj także:

Rzymkowski zmienia zdanie ws. ustawy Anty 447? "Nasz porządek prawny w zupełności nas zabezpiecza"