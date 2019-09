Atak na księdza w Szczecinie. Sprawcom grozi 10 lat więzienia

Do napaści na księdza w szczecińskiej Bazylice św. Jana Chrzciciela doszło w niedzielę 28 lipca wieczorem. Trzech sprawców zaatakowało księdza i kościelnego. – Dwóch weszło, trzeci stał na dole, dopominali się o szaty liturgiczne, bo będą odprawiać mszę. Zaczął odzywać się do mnie niezbyt grzecznie, a później była już bójka. Uderzył pracownika kościoła, a później rzucał się do proboszcza, zadał kilka ciosów – relacjonowała wydarzenia w rozmowie z dziennikarzem Radia Szczecin zakrystianka parafii. Trzej sprawcy ataku zostali niedługo po ataku zatrzymani przez policję.

Jak podaje Radio Szczecin, prokuratora postawił zatrzymanym zarzuty kradzieży rozbójniczej, oszustwa, naruszenia miru domowego i naruszenia nietykalności cielesnej. Trzem mężczyznom grozi nawet 10 lat więzienia.

Podejrzani byli wcześniej karani, a do tego jeden z nich kradzieży rozbójniczej dokonał w warunkach recydywy – informuje szczecińska prokuratura.

Czytaj także:

Zwolnione z powodu braku męża? Krakowska kuria zmienia komunikat