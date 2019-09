Rusza konkurs na pierwsze niekomercyjne badania kliniczne finansowane przez ABM

Niekomercyjne badanie kliniczne oznaczają badania niesponsorowane przez firmy farmaceutyczne. Do tej pory w Polsce takich badań przeprowadzano niemal nie było: brakowało sponsorów. - Do tej pory było to zaledwie 1-2 proc. wszystkich badań klinicznych przeprowadzanych w Polsce, może 10-15 badań rocznie, dzięki ogromnej determinacji naukowców. Dziś mamy do podziału 100 mln zł, zapraszamy uniwersytety, ośrodki badawcze. W krajach zachodnich 30 proc. badań klinicznych to badania niekomercyjne - mówi Krzysztof Górski, dyrektor ds. wdrażania projektów naukowych w ABM.

Badania kliniczne - zarówno komercyjne jak niekomercyjne - to szansa dla pacjentów na nowoczesne leczenie, niedostępne w Polsce w ramach refundacji. Dla naukowców niekomercyjne badania kliniczne to szansa na sprawdzenie, czy dana technologia lekowa (lub nielekowa) ma szansę przynieść pacjentom korzyści. Dzięki badaniom zyskują pacjenci, naukowcy, a pośrednio - także system ochrony zdrowia, gdyż leczenie jest lepsze.

Projekty do pierwszego konkursu ogłoszonego przez ABM można zgłaszać do 29 listopada do godz. 12.00. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie http://abm.gov.pl/zloz-wniosek/. Uczelnie i zespoły badawcze, które nie mają dużego doświadczenia w przeprowadzaniu niekomercyjnych badań klinicznych, ale chciałyby wziąć udział w konkursie, ABM zachęca do kontaktu i zadawania pytań - zarówno przez Internet, jak i bezpośrednio: piątki w ABM są dniami otwartymi, kiedy można dowiedzieć się, jak złożyć wniosek i przejść procedurę formalną.

Dodatkowym atutem jest to, że można uzyskać 100 proc. finansowania projektu. Badania mogą być zaplanowane i realizowane w ciągu 6 lat.

Wszystkie wnioski będą najpierw weryfikowane pod względem formalnym, a następnie zostaną ocenione pod względem merytorycznym. - Wszystkie projekty będą podlegały ocenie przez zespół ekspertów w danej dziedzinie - dodaje dr Radosław Sierpiński. Na początek wnioski mogą dotyczyć: pediatrii, neonatologii, onkologii, kardiologii, neurologii, radioterapii, hematologii.

- Ten konkurs to absolutna nowość zarówno w Polsce, jak w całej naszej części Europy - mówi Krzysztof Górski.

Kolejne konkursy Agencja Badań Medycznych zamierza ogłosić w przyszłym roku. - Będziemy mieć wówczas ok. 265 mln zł z odpisu NFZ i ok. 85 mln zł dotacji z budżetu, czyli w sumie ok. 350 mln zł. Na pewno na początku roku chcielibyśmy ogłosić konkurs na badania niekomercyjne dotyczące technologii nielekowych - zapowiada dr Sierpiński.