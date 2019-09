"Blamaż sędziów, którzy te pytania skierowali". Mocne słowa Zbigniewa Ziobry

Rzecznik generalny TSUE poinformował, że pytania prejudycjalne polskich sądów dotyczące systemu dyscyplinarnego dla sędziów są "niedopuszczalne".

– To stanowisko, przypomnę, jest zgodne z wcześniejszym stanowiskiem Komisji Europejskiej w tej sprawie i można jeżeli możemy o czymś mówić, to na pewno o blamażu sędziów, którzy te pytania skierowali – ocenił minister Ziobro.

Jego zdaniem dzisiejsza decyzja rzecznika generalnego pokazuje "brak wystarczającej wiedzy prawnej po stronie sędziów", którzy te pytania formułowali. Cała sprawa ponadto potwierdza upolitycznienie tych sędziów, którzy "instrumentalnie wykorzystują prowadzone sprawy do de facto walki politycznej z rządem".

– Dzieje się to ze szkodą dla spraw, które były prowadzone, bo zostały zawieszone. Jedna ze spraw, znana mi, kryminalna, tzw. wątek obcinaczy palców. Nie uważam aby słusznym było, aby przestępcy w jakikolwiek sposób mogli korzystać na bezczynności sądu, który szuka pretekstów w podstawach prawnych UE, których – jak słyszymy – nie ma – mówił polityk.

"Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia"

W dalszej części swojego wystąpienia Ziobro przekazał, że rządzącym pozostało jeszcze "bardzo wiele do zrobienia w zakresie reformy polskiego sądownictwa, polskiej prokuratury".

– Jeżeli chodzi o prokuraturę, to udało nam się już niemało uzyskać. Świadczą o tym fakty. Jeśli porówna się skuteczność prokuratury w przejmowaniu majątków przestępców w okresie, kiedy ostatni raz Prokuratorem Generalnym był przedstawiciel PO, to na cały rok była to kwota 160 mln złotych. W tym roku, do końca sierpnia prokuratura zajęła majątek liczony w kwocie 3 mld 300 mln złotych, a rok jeszcze nie dobiegł końca. To pokazuje najlepiej, że pewne działania, które już podjęliśmy, przynoszą rezultaty” – podkreślał minister.