Warszawa: Mężczyzna spadł z 18. piętra na przechodnia

Mężczyzna spadł wprost na przechodnia. 26-letni mężczyzna wyskoczył z 18. piętra wieżowca. Najprawdopodobniej była to próba samobójcza. Nie przeżył. Drugi mężczyzna, na którego spadł, siedział w tym czasie ogródku piwnym. Przechodzień jest w stanie ciężkim, przebywa w szpitalu. Do tej pory nie odzyskał świadomości.

– Młody mężczyzna spadł na dół z 18. piętra, raniąc osobę, która siedziała w pobliżu. Mężczyzna, na którego spadł 26-latek, to obywatel Ukrainy. Trafił do szpitala i do chwili obecnej nie odzyskał przytomności – mówi w rozmowie z Metrowarszawa.pl nadkom. Robert Szumiata z komendy policji Warszawa Śródmieście.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.