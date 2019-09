Ziemkiewicz do Greenpeace: Odzyskujecie głos tylko jak trzeba pomóc "swoim"

Celem akcji "EKO KPRM" będzie redukcja plastiku, używanego w instytucjach administracji publicznej. Chodzi o to, aby instytucje państwowe dawały przykład stosowania dobrych praktyk, w kwestii dbania o środowisko.

Greenpeace uznało jednak, że działania rządu to... "bardzo niedobry żart".

"Zaniemówiliśmy. Premier 38-milionowego kraju chorego na energetykę węglową zamierza chronić klimat eliminując plastikowe kubeczki ze swojego biura. Panie Premierze, to brzmi jak bardzo niedobry żart!" – napisali aktywiści na Twitterze.

Do tych zarzutów odniósł się publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz, który wskazała na to jak bardzo upolitycznioną organizacją stał się Greenpeace. Ziemkiewicz wskazał, że lewicowym działaczom nie przeszkadzała choćby głośna awaria oczyszczalni Czajka oraz odpady, które po cichu wywożono z Warszawy.

"Zaniemówiliście, jak rozleciała się oczyszczalnia "Szajka" i zalała pół Polski gnojem, zaniemówiliście, jak się okazało, że od ponad roku wasz Trzaskowski rozwozi w tajemnicy syf ciężarówkami po Mazowszu etc. Odzyskujecie głos tylko jak trzeba pomóc »swoim«. Zapraszam na bambus" – napisał publicysta na Twitterze.