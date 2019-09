Groził Lubnauer. Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej usłyszał zarzuty

Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej odpowie za kierowanie gróźb pod adresem posłanki oraz za znieważenie jej treścią korespondencji mailowej. Jak informuje portal Onet, strażnik przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Wyraził skruchę i przeprosił za swoje postępowanie Jak tłumaczył jego zamiarem nie było wyrządzenie komukolwiek krzywdy. Wobec 44-latka zastosowano dozór policyjny. Włodzimierz D. musi stawiać się na komisariacie 5 razy w tygodniu. Ma również zakaz kontaktów Lubnauer. Nie może się też zbliżać do polityk na mniej niż 100 metrów.

Przypomnijmy, groźba pod adresem polityk pojawiła się, kiedy ta brała udział w programie „Kawa na Ławę” w stacji TVN. Sprawę zgłoszono na policję. „Wczoraj dopełniłam po telefonie z Policji formalności, w nocy ostrzegli mnie, że sprawca jest w mojej okolicy, żebym nie wychodziła. Rano okazało się, że sprawca został w nocy ujęty” – relacjonowała wczoraj rano w mediach społecznościowych Lubnauer, dziękując policji za skuteczne działania.

Polityk przypomniała też, że mężczyzna który jej groził, powoływał się na historię zabójstwa Pawła Adamowicz. – Mnie wydawało się zawsze, że śmierć Adamowicza to nie dosyć, że tragedia, to powinno być ostrzeżenie dla nas wszystkich, powinno być czymś, co powoduje, że wszyscy się zatrzymujemy i zastanawiamy, a dla kogoś stało się to wzorem do naśladowania – dodała.