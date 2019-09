Wpadka podczas wizyty pary prezydenckiej w USA. Kto na to pozwolił?

Jak się okazuje, na ulotkach powitalnych z okazji przybycia do Stanów Zjednoczonych prezydenta Andrzeja Dudy i Agaty Korhauser Dudy znalazła się reklama... domu pogrzebowego. Zwrócił na to uwagę dzienniakrz RMF FM Paweł Żuchowski.

"Zakład pogrzebowy sponsorem ulotki powitalnej pary prezydenckiej. Od dwóch dni zachodzę w głowę, że ktoś wpadł na taki pomysł i na to pozwolił. A konsul honorowy RP w Connecticut pokazuje to jeszcze w internecie" – napisał na Twitterze dziennikarz.

Co na to Kancelaria Prezydenta? – Jestem przekonany, że nie było to w żaden sposób z nami konsultowane – oświadczył rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jego wypowiedź cytuje portal Gazeta.pl.