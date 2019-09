Żydowska organizacja ostrzega przed polskimi politykami. Wśród nich lider Konfederacji

Do dokumentu dotarła "Rzeczpospolita". Chodzi o raport "Nienawiść ponad granicami" nowojorskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom. To jedna najstarszych i najważniejszych organizacji żydowskich na świecie.

Autorzy artykułu ostrzegają przed poglądami polskich polityków, które w ich ocenie są antysemickie i rasistowskie. W raporcie pada m. in. nazwisko posła Roberta Majki.

"Supremacja żydowska, czyli wywyższanie się nad naród polski (...), stała się podstawą funkcjonowania w tym państwie. Dla mnie to jest rzecz niepojęta. Jeśli my nie obronimy państwa polskiego, to nikt za nas, Polaków, tego nie zrobi" – to fragment wywiadu, którego niezrzeszony poseł Robert Majka udzielił w kwietniu prawicowemu kanałowi na YouTube Centrum Edukacyjne Powiśle. Rozmowa została zauważona przez Żydów za granicą, dzięki czemu polityk znalazł się w raporcie.

Materiał dotyczy "umiędzynarodowienia białej supremacji", czyli idei głoszącej, że biała rasa przewyższa inne. Zdaniem autorów żydowskiego raportu, supremacjoniści z USA i Europy wzajemnie inspirują się do przemocy i rasizmu. W ciągu ostatniej dekady byliśmy świadkami gwałtownej przemocy w Stanach Zjednoczonych, Europie i poza nią, motywowanej elementami białej supremacji, od Andersa Breivika w Norwegii, Brentona Tarranta w Nowej Zelandii, po Patricka Crusiusa w El Paso w Teksasie" – czytamy.

Poseł Majka został dostrzeżony przez żydowską organizację także za sprawą książki, którą pokazywał podczas kwietniowego wywiadu. Polityk polecił widzom publikację Davida Duke'a pt. "Żydowska supremacja". Duke był wielkim mistrzem Ku Klux Klanu i jednym z najbardziej zagorzałych negacjonistów Holokaustu. Książkę wydała zaś w Polsce neonazistowska grupa Ruch Twórczości. "Czarnuchy znajdują się na samym dole drabiny, niewiele wyżej od goryli i szympansów" – brzmiała teza z polskiej strony internetowej neonazistów.

W ocenie Ligi, większość rozmowy z Majką poświęcona była "entuzjastycznej pochwale Majki dla Duke'a i jego ideologii". "Polacy mają zostać zepchnięci do roli społeczeństwa trzeciej kategorii, powtarzam, trzeciej kategorii. Bo pierwszą kategorią społeczności w Polsce mają być Żydzi. Drugą społecznością, która ma mieć jakieś szanse bytu, to mają być ci, którzy idą na współpracę z narodowością żydowską. My, Polacy (...), mamy (...) pracować za przysłowiową miskę ryżu" – mówił w wywiadzie Majka. Wcześniej poseł wprowadzony do Sejmu przez ruch Kukiz'15 twierdził, że wciąż obowiązuje w Polsce Konstytucja z 1935 roku, a sieć 5G zagraża... polskiej populacji.

Majka wszedł do Sejmu w listopadzie 2018 roku na miejsce Wojciecha Bakuna, który objął funkcję prezydenta Przemyśla. Wcześniej z rekomendacji ruchu Pawła Kukiza Majka został członkiem Trybunału Stanu.

To nie koniec jednak polskiego wątku w raporcie żydowskiej organizacji. Autorzy omawiają tam bowiem również związki Davida Duke'a z Narodowym Odrodzeniem Polski, wspominają też o Marszu Niepodległości i manifestację przeciw żydowskim roszczeniom w Warszawie.

Uwagę żydowskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom przykuł też jeden z liderów Konfederacji, Robert Winnicki. Jak wskazano w raporcie, jest on organizatorem Marszu Niepodległości i majowej demonstracji ws. roszczeń żydowskich. "Promował białą supremację w Polsce" – wskazują autorzy raportu.

– To sformułowanie jest kłamstwem i potwarzą, która nadaje się na proces. Natomiast to, że aktywnie protestuję przeciw roszczeniom majątkowym ze środowisk żydowskich, jest prawdą, z czego jestem dumny – mówi „Rzeczpospolitej" Robert Winnicki.

Z Robertem Majką dziennikowi nie udało się skontaktować.

Najnowszy raport powstał przy współpracy z kilkoma organizacjami z całego świata, m.in. polskim Stowarzyszeniem Nigdy Więcej.