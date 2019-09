Kampania PiS najlepsza, KO z fatalnym wynikiem. Najnowszy sondaż

Rzecznik MSP: Pakiet dla przedsiębiorców to dobry krok, ale muszą być kolejne

To, co zostało zaproponowane w sobotę jest oczywiście bardzo pozytywne – bo stanowi zmianę filozofii podejścia do tego problemu. Za tym pierwszym krokiem powinny pójść jednak kolejne. Cieszę się, że minister Jadwiga Emilewicz...