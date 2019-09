Przełomowy wyrok ws. szczepień

Zdaniem wojewody warmińsko-mazurskiego, który wniósł skargę, informacje o szczepieniach nie są danymi o stanie zdrowia, a jedynie takie mogą być wymagane w procesie rekrutacji do żłobków. Wojewoda wyraził pogląd, że tego rodzaju kryterium stanowi nierówne traktowanie dzieci.

Z jego argumentacją nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, który w poniedziałek odrzucił skargę. W ocenie sądu, przyznawanie przez radnych dodatkowych punktów w dostępie do żłobków zaszczepionym dzieciom jest zgodne z prawem. To pierwszy tego rodzaju wyrok, który - jak ocenia "DGP" - może doprowadzić do powstania korzystnej dla samorządów linii orzeczniczej. Inne gminy również napotkały problemy na tym tle.

