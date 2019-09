Lis kontra Mierzyńska. Pokłócili się o Jachirę: Podbija Pani tezy Gebelsiady, z radością zacytują Panią Karnowscy

Wszystko zaczęło się od wpisu Mierzyńskiej, w którym skrytykowała zachowanie kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Klaudii Jachiry. Była polityk PO oceniła, że jest ono "doskonałym ucieleśnieniem przyczyn porażki wyborczej obecnej opozycji w Polsce". Na jej wpis zareagował Tomasz Lis, który w odpowiedzi zamieścił znaki zapytania.

Mierzyńska przywołała "wyczyny" Jachiry. "Parówki smoleńskie. Taki tam. 'Żarcik'. Znacznej części Polski jednak nie śmieszy" – zauważyła. Redaktor naczelny "Newsweeka" przyznając, że jego również, zapytał: "Mówimy o poważnej polityce czy skaczemy beztrosko po jej marginesach?".

"Patrzy Pan na to z własnego punktu widzenia. Proszę spróbować popatrzeć oczami człowieka inaczej wartościującego niż Pan. Wtedy Pan być może zauważy, że pani Jachira co prawda politycznie jest marginesem, ale symbolicznie ucieleśnia to, czego tak bardzo nie chcą przeciwnicy PO" – odparła Mierzyńska. Tomasz Lis nie ustępował. "Przepraszam, ale wciąż nie jestem ofiarą głupawej PIS - owskiej propagandy, więc 19 dni przed wyborami nie zamierzam tracić czasu na anegdoty typu sok z buraka czy pani Jachira" – napisał. "To po co pan traci?" – dopytywała jego rozmówczyni.

"Tracę w istocie głęboko zdziwiony, że poddając się chyba PIS - owskiej propagandowej obróbce, nieświadomie podbija Pani tezy Gebelsiady. Jutro z radością zacytują Panią Karnowscy. Z góry gratuluję sukcesu" – odpowiedział dziennikarz. Mierzyńska podkreśliła, że nie ma wpływu na to, kto ją cytuje. "Dlatego nie zamierzam się kierować myśleniem takimi kategoriami" – dodała.