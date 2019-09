Kilka dni temu TVN ujawnił, że w kamienicy, której właścicielem był kiedyś Marian Banaś, działał hotel z pokojami na godziny. Szef NIK w wydanym po programie oświadczeniu zapowiedział pozew przeciwko redakcji. CBA poinformowało, że od kwietnia prowadzi kontrolę oświadczeń majątkowych Banasia, która zakończy się w drugiej połowie października, czyli już po wyborach parlamentarnych. Banaś od piątku przebywa na bezpłatnym urlopie.

Sprawę skomentował Radosław Fogiel. –Prezes Banaś przeszedł na urlop bezpłatny w tym momencie i czeka teraz na rozwiązanie sytuacji. Uważamy że to właściwe podejście. Co do tego, jakie kroki będą robione później, to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. My podkreślamy jedną rzecz. Na pewno ze strony PiS nie ma pobłażana dla kogoś, kto łamie prawo lub jest z nim coś nie w porządku. Nie pozwolimy sobie na drugiego Krzysztofa Kwiatkowskiego – mówił Radosław Fogiel.

Polityk dodał, że nie zakłada z góry, że ktokolwiek jest czemukolwiek winny i oczekuje na wyjaśnienie sprawy.

– Zanim jakiekolwiek tego typu decyzje miałyby zapaść, to musielibyśmy wiedzieć, że jest coś nie w porządku. Na ten moment mamy tylko słowo dziennikarza, autora reportażu przeciwko słowu ministra Banasia, który zapowiedział wystąpienie na drogę sądową. Jest zbyt wcześnie, by wyrokować o czymkolwiek – mówił Fogiel.