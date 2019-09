"Dziękuję, że miał tę odwagę...". Sasin komentuje słowa Haidara

Kilka dni temu Riad Haidar, lider chełmskiej listy Koalicji Obywatelskiej, przyznał, że popiera adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Polityk ponadto zapowiedział potrzebę zreformowania programu 500 plus.

Dzisiaj Jacek Sasin odniósł się do tej wypowiedzi. Wicepremier podziękował politykowi KO za szczerość. – Jesteśmy chyba wdzięczni Riadowi Haidarowi i powinnismy mu podziękować, dziękuję mu z tego miejsca, że miał tę odwagę, żeby publicznie ujawnić jaki jest plan, prawdziwe zamiary Koalicji Europejskiej na okres powyborczy, na okres kiedy Koalicja Europejska objęłaby w Polsce rządy i premierem zostałaby albo Kidawa-Błońska albo Schetyna – mówił Sasin

Ograniczyć 500 plus

Jego zdaniem KO będzie chciało ograniczyć 500 plus do tego stopnia, że świadczenie praktycznie przestałoby funkcjonować. – Wprowadzenie progu dochodowego na poziomie nie wiemy, 2000 czy 2500 zł, bo mamy dwie wersje, ale niezależnie od tego, niech to będzie nawet 2500 zł, w obliczu decyzji podjętej już przez rząd, że od 1 stycznia przyszłego roku pensja minimalna będzie wynosiła 2600 zł, to to oznacza, że przeciętna polska rodzina, rodzice z dwójką dzieci, którzy zarabialiby pensję minimalną, tylko i wyłącznie lub niewiele większą, to mieliby juz problem, żeby uzyskać to świadczenie – mówił Sasin.

Ponadto KO będzie chciała zdaniem Sasina przeprowadzić "gwałtowną, drastyczną rewolucję obyczajową". Jego zdaniem ta wypowiedź Haidara wpisuje się w kontekst wielu innych wypowiedzi polityków Koalicji Europejskiej. – Chociażby Michała Szczerby, który nie tak dawno temu w audycji w Polskim Radiu 24 na uwagę prowadzącej dziennikarki, że Konstytucja w Polsce określa iż małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a tym samym wyklucza małżeństwa homoseksualne, powiedział: to sprawa dyskusyjna, chodzi o interpretację Konstytucji. Więc rozumiem, że taki plan, niezależnie od tych zapisów konstytucyjnych w Platformie jest – mówił Sasin.

Apel do polityków KO

Sasin zaapelował do polityków PO, aby się przyznali do swoich poglądów przed Polakami. – Dzisiaj z tego miejsca zwracam się i proszę kierownictwo Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim Grzegorza Schetynę i Małgorzatę Kidawę-Błońską, żeby wreszcie powiedzieli Polakom prawdę. Niech staną w prawdzie i poinformują jaki mają plan na rządzenie, na Polskę. Dosyć tej sytuacji, kiedy poważni politycy kłamią, okłamują Polaków przed wyborami. Platforma to partia, która wielokrotnie okłamała Polaków. Dzisiaj próbuje znowu przywdziewać maskę partii, która jest konserwatywna, dba o obywateli, nie chce Polakom niczego narzucać, ale dzięki takim osobom jak Riad Haidar, odważnym politykom PO wiemy, jaki jest prawdziwy plan tej partii – mówił Sasin.

