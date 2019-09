Przy herbacie o mediach. Kaczyński wystąpił w spocie polityka PiS

Kampania wyborcza w pełni. Kandydaci wieszają plakaty, rozdają ulotki i prezentują spoty. Niebagatelne wsparcie otrzymał poseł PiS Krzysztof Czabański. Szef Rady Mediów Narodowych zaprezentował spot, w którym wystąpił sam prezes partii rządzącej. Spot ma formę rozmowy między politykami, która dotyczy przede wszystkim kwestii mediów.

– Cztery lata temu jak się otworzyło telewizję publiczną to było słabo i jednostajnie, a dzisiaj wielka zmiana, naprawdę wielka zmiana. I to zmiana, którą uzyskaliśmy dzięki tobie – mówi Jarosław Kaczyński. Szef Rady Mediów Narodowych w odpowiedzi na słowa prezesa PiS podkreślił, że warto pamiętać o Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej, a „każdy patrzy tylko na telewizję”. – Tak, jak wiem, ja też patrzę na telewizję. Radia słucham mniej, ale wiem, że się zmieniło, także w Polskiej Agencji Prasowej. Ten cały pomysł, z tą Radą Mediów Narodowych to był naprawdę dobry pomysł – odparł Kaczyński. Prezes PiS zaznacza, że nie może być tak, aby "w demokracji była w gruncie rzeczy jedna telewizja, jedno radio i wszystko jedno jeśli chodzi o to, co komunikuje obywatelowi to, co się dzieje w kraju".

– Warto, aby Krzysztof Czabański – dzisiaj numer 2 na liście został posłem. To jest człowiek, który bardzo wiele różnych rzeczy w życiu robił, dobrze, dla Polski, działał jeszcze w czasach podziemia, i był zawsze po właściwej stronie. Był tym, który zobaczył, co się dzieje w Polsce naprawdę bardzo szybko zanim to zostało nazwane – postkomunizm i jego fatalne wady. Dlatego jego wsparcie w dziele dobrej zmiany jest naprawdę istotne – mówi w spocie Jarosław Kaczyński.

