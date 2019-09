"Stanęłabyś, głupia krowo, przed rodzinami... ". Stanowski bez ogródek o Jachirze

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Klaudia Jachira spotkała się we wtorek w Warszawie z wyborcami. Działaczka, która robi wszystko, by zszokować opinię publiczną, tym razem również dała żenujący popis. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego określiła jako "nieudacznika tysiąclecia". Postanowiła zadrwić też z katastrofy smoleńskiej. – O godzinie 22. zacznie się na żywo blok ekshumacyjny oraz quiz "Czyja to kończyna" – mówiła kandydatka KO. Co konkretnie można było usłyszeć podczas spotkania? – W imię ojca, i syna i brata-bliźniaka – przywitała się "aktorka" wykonując znak krzyża.

– Wyciągnijcie kartki i zapiszcie nowy plan lekcji. Język polski - analiza słów nieudacznika tysiąclecia na podstawie słów "spieprzaj dziadu", na matematyce porozmawiamy o liczbach urojonych Mateusza Morawieckiego. Na biologii coś dla dziewczynek - porozmawiamy o cudownym poczęciu, na plastyce coś dla chłopców - zrobimy kukłę Żyda, na historii swastyka jako pradawny symbol szczęścia, na informatyce nauczymy się jak założyć fermę trolli i jak hejtować. Na WF-ie porozmawiamy jak wygodnie leżeć krzyżem – wyliczała Jachira, naśladując nauczycielkę szkolną.

Oburzony postawą kandydatki KO jest szef sportowego serwisu Weszło.com Krzysztof Stanowski. Dziennikarz, którego na Twitterze obserwuje prawie 240 tys. osób w mocnych słowach skomentował kolejne popisy performerki. "Stanęłabyś, głupia krowo, przed rodzinami ludzi, którzy zginęli w katastrofie samolotu i zaproponowała im quiz "czyja to kończyna"? Może byłaby to noga Sebastiana Karpiniuka z PO, który zginął w tej katastrofie?" – pyta Stanowski.

