15-latek stanął z krzyżem naprzeciw Marszu Równości. Kurator sądowy sprawdza jego rodziców

W Internecie można znaleźć wiele nagrań i zdjęć, na których widać, jak młody człowiek z wysoko uniesionym krzyżem w symbolicznym geście sprzeciwia się Marszowi Równości, który w sierpniu przeszedł ulicami Płocka. – Pomysł blokowania Marszu Równości w krzyżem w ręku narodził się kiedy po raz pierwszy pojawiła się informacja o organizacji parady w Płocku. Zrobienie podobnego gestu do gestu, który zrobił ks. Ignacy Skorupko podczas bitwy warszawskiej z bolszewikami w 1920 r. powinno dać ludziom do myślenia i skłonić ich do refleksji. Potem zrezygnowałem z tego pomysłu ze względu na konsekwencje społeczne. Bałem się jak na to zareagują ludzie – mówił Jakub Baryła w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Teraz rodziną 15-latka zainteresowały się organy państwa. – Odebrałam dzisiaj telefon od kurator sądowej, że chce się z nami spotkać i przeprowadzić wywiad środowiskowy – mówi w rozmowie z portalem Niezależna.pl Marzena Baryła, mama 15-letniego Jakuba. I dodaje: – Nie wiem, o jaką sprawę chodzi, bo nie dostałam żadnych dokumentów, ale może dotyczyć tylko tamtych wydarzeń, bo w internecie wyczytałam, że jakaś organizacja odgrażała się powiadomieniem sądu.

Chodzi o Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który już w sierpniu zapowiadał powiadomienie prokuratury oraz sądu rodzinnego. To może być skutek ich donosu. Kurator zapowiedziała swoją dzisiejszą wizytę około godz. 16 – informuje Niezależna.pl.