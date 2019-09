"Ważne, aby w najważniejszych tematach dla Polski wznieść się ponad podziały"

– Polityka i demokracja wiążą się ze sporem, ale w tych najważniejszych tematach dla Polski, ważne jest, żeby można się było wznieść ponad podziały – mówił szef rządu. Premier podczas spotkania z mieszkańcami Piekar Śląskich zwrócił uwagę, że w herbie miasta widnieje dwóch górników, którzy "zapraszają do miasta, pokazują swoim gestem życzliwość, gościnność, otwartość". – Jak patrzyłem na ten wasz herb, to pomyślałem, że to jest takie zaproszenie do kompromisu, zgody – powiedział Mateusz Morawiecki. I dodał: – Wbrew pewnej temperaturze sporu, która czasami pewnie niektórych z nas zaskakuje, bardzo bym chciał, żeby do takiego kompromisu, zgody, w głębszym zakresie w naszej drogiej ojczyźnie doszło.

Dalej szef rządu nawiązywał do propozycji wyborczych PiS. – Przedstawiliśmy taki program, w którym jest pewna wizja rozwoju. Ale też z drugiej strony w tych najważniejszych tematach, które decydują o jakości życia politycznego, gospodarczego, ważne jest, żeby można się było czasem wznieść ponad podziały. Naszych konkurentów politycznych do takiego wzniesienia zapraszam – wskazał. Jak stwierdził, ważne jest, aby porozumiewać się w sprawach kluczowych dla Polski jak np. sprawy energetyczno-klimatyczne czy obronność kraju: – Tutaj wszyscy powinniśmy nadawać na jednej długości fali.

– Wierzę w to, że nasz kurs jest dobry, jest kursem we właściwym kierunku, jest kursem, który zabrał na pokład wszystkich Polaków, a nie tylko wybrane grupy interesów – powiedział Mateusz Morawiecki w Piekarach Śląskich. – Zapraszam wszystkich, aby w najbliższych tygodniach zmobilizować się i zaangażować abyśmy na przystanku, który będzie 13.10 skasowali bilet z nazwą Prawo i Sprawiedliwość, bo od tego zależy przyszłość Polski – apelował polityk.