Awaria "Czajki". Fiński polityk chce kontroli oczyszczalni ścieków wokół Bałtyku

O szczegółach informuje serwis warszawawpigulce.pl.

– Wydarzenie to było jednak na tyle poważne, że chciałbym, aby nasi ministrowie i urzędnicy wraz z innymi krajami Morza Bałtyckiego podnieśli kwestię stanu oczyszczalni ścieków w regionie – powiedział Loefstroem.Jego zdaniem państwa regionu Bałtyku powinny się zastanowić, w jaki sposób zminimalizować ryzyko awarii oraz sprawdzić, czy dysponują wystarczającymi zasobami do oczyszczania wody.

Do awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do znajdującej się na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. Wtedy to nastąpił zrzut ścieków do Wisły. Dzięki decyzji rządu, wybudowano rurociąg tymczasowy, którym ścieki są obecnie przepompowywane na drugą stronę rzeki, do oczyszalni.

We wtorek wcieminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta poinformował, że zwróci się do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o objęcie wszystkich postępowań dotyczących "Czajki" specjalnym nadzorem. – Ponieważ widzimy, że to nie jest już sprawa czysto warszawska, ale ogólnopolska – argumentował Kaleta.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga prowadzi śledztwo. ws awarii w stołecznej oczyszczalni ścieków "Czajka". Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził podczas konferencji prasowej, że była to "ogromna katastrofa ekologiczna". – To jest śledztwo dotyczące kilku aspektów tej sprawy. Z jednej strony ogromnej katastrofy ekologicznej (…), która jest bardzo poważna, ale kolejnym wątkiem, który pojawia się w tej sprawie jest kwestia prawidłowości konstrukcji oczyszczalni, tych elementów które się na nią składają – wskazał prokurator generalny.