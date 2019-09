Wziąć Gretę za kołnierz

Histeria narasta. Nadchodzi dzień sądu. Wszyscy jesteśmy winni. Z ekranu komputera surowym wzrokiem spogląda Greta Thunberg, wzywając nas wszystkich do działania w obliczu nadciągającej zagłady. „Miliony z nas opuszczą swoje miejsca pracy oraz domy, aby dołączyć do młodych strajkujących na ulicach i domagać się zakończenia ery paliw kopalnych” – czytamy na stronie globalclimatestrike.net. To już niedługo. Strach się bać.