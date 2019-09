"Szereg nieprawdziwych informacji". Ambasada RP w Berlinie reaguje na artykuł "Gazety Wyborczej"

"Petr Bystron, oskarżany o kontakty z neonazistami poseł Alternatywy dla Niemiec (AfD), był gościem lunchu wydanego przez ambasadora RP w Berlinie. To kolejny przykład kontaktów polskiej dyplomacji z niemiecką skrajną prawicą" – można było przeczytać w artykule zatytułowanym "Dlaczego ambasador Przyłębski podejmował posła AfD obiadem".

Oświadczenie w sprawie tekstu wydał rzecznik polskiej ambasady w Niemczech Dariusz Pawłoś. Treść komunikatu opublikowano na stronie MSZ.

"Gazeta Wyborcza w materiale pt. 'Dlaczego Ambasador Przyłębski podejmował posła AfD obiadem', kompilując w sposób nierzetelny rozmaite materiały, podała szereg nieprawdziwych informacji nt. spotkania ambasadora Andrzeja Przyłębskiego z niemieckimi członami niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej Bundestagu. Spotkanie, w formie briefingu połączonego z lunchem, odbyło się w Niemieckim Bundestagu. Uczestniczyło w nim kilku niemieckich posłów - członków tej grupy, m.in. przewodniczący Manuel Sarrazin i Dietmar Nietan. Był pośród nich również poseł AfD, także członek tej grupy. Nie był na nim jednak bynajmniej Petr Bystron. Wbrew temu, co twierdzi Gazeta Wyborcza podczas spotkania nie padły żadne oskarżenia pod adresem Petra Bystrona. Manuel Sarrazin w odpowiedzi na pytanie ambasadora Andrzeja Przyłębskiego o poparcie Bundestagu dla idei polskiego pomnika w Berlinie odpowiedział, iż na razie jest ono wysoce niewystarczające, by sprawę oficjalnie procedować. Zapytany o to, czy zwrócono się do wszystkich partii reprezentowanych w Bundestagu, przewodniczący Sarrazin stwierdził, iż pominięto AfD, co potwierdził obecny tam poseł AfD. Atmosfera spotkania, które dotyczyło także innych kwestii, pozostawała cały czas znakomita" – czytamy.

