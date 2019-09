Kaleta w TVN24 chciał mówić o "Soku Z Buraka". Nerwowa reakcja dziennikarza

Prowadzący program stwierdził, że zaprosił Kaletę, gdyż chce rozmawiać o doniesieniach dot. szefa NIK. Wiceminister odparł, że w ostatnich dniach TVN nieustannie opowiada o tej sprawie, a on chciałby opowiedzieć widzom o kwestii "Soku z buraka".

– Mamy od kilku dni wielką aferę Soku z Buraka, gdzie Platforma Obywatelska i warszawski ratusz mieli finansować wielką systemową platformę nienawiści, Ile materiałów w Faktach? Zero – mówił Kaleta.

Dziennikarz TVN nie krył zdumienia. – Co za wielka systemowa platforma nienawiści panie pośle? Niech pan nie opowiada takich rzeczy. Nie wiem co to jest Sok z Buraka. Jakaś jedna osoba. Panie ministrze nie zaprosiłem pana tutaj żeby rozmawiać o Soku z buraka – mówił Kajdanowicz.