Andruszkiewicz apeluje do PO: Zakończcie tę hańbę

Wiceminister cyfryzacji napisał, że otrzymał telefon od emigranty, który zwierzył się politykowi z problemów swojej babci. Emerytka odkąd zobaczyła ostatnie "popisy" Klaudii-Jachiry nieustannie płacze. Andruszkiewicz zaapelował do Kidawy-Błońskiej, aby zajęła się sprawą skandalizującej kandydatki KO.

"Zadzwonił do mnie Polak z emigracji, mówiąc, że odkąd jego babcia - kombatantka II Wojny Światowej, zobaczyła co wyprawia kandydatka KO - K. Jachira - ciągle płacze. Apel do p. Kidawy- Błońskiej: Zakończcie tę hańbę. Zmuście Klaudię Jachirę do rezygnacji ze startu w wyborach!" – napisał Andruszkiewicz.

"Popisy" Jachiry

Niedawno cała Polska usłyszała o Klaudii Jachirze, gdy kandydatka KO "błysnęła" żenującymi popisami pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie parodiowała hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna", podnosząc transparent "Bób, Hummus, Włoszczyzna".

Z kolei dwa dni temu podczas spotkania z wyborcami kpiła z prezydenta Lecha Kaczyńskiego określiła jako "nieudacznika tysiąclecia". Postanowiła zadrwić też z katastrofy smoleńskiej. – O godzinie 22. zacznie się na żywo blok ekshumacyjny oraz quiz "Czyja to kończyna" – mówiła kandydatka KO.