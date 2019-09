Prof. Piotr Chłosta: Każdy mężczyzna po 40-50 r.ż. powinien iść do urologa

Festiwal KultURO odbywa się w Krakowie po raz piąty. W Klinice Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w oraz oddziale urologicznymSzpitala Specjalistycznegoim. S. Żeromskiego odbywają się bezpłatne badania i konsultacje (obowiązuje wcześniejsza rejestracja). W sobotę odbędzie się też sesja naukowa dla pacjentów i ich rodzin „Rak gruczołu krokowego i osteoporoza - współczesne wyzwania medyczne”. Ao godz. 19.00 rozpocznie się koncert w Muzeum Inżynierii Miejskiej, m.in. z udziałem zespołu EndoPower, w którym występują trzej profesorowie urologii: prof. Piotr Chłosta, prof. Marcin Słojewski, prof. Tomaszem Szydełko, m.in. namawiając do profilaktyki urologicznej.

- Do profilaktyki można zachęcać przez apel, ulotkę, ale czemu nie robić tego przez muzykę? Dotrze łatwiej. A muzyki nie da się jej przedawkować: w przeciwieństwie do leków - mówi prof. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Profesorprzypomina, że najważniejsze jest wczesne wykrycie nowotworów urologicznych (takich jak rak prostaty, nerki, pęcherza moczowego), kiedy choroba jest ograniczona do narządu, a pacjenta może leczyć specjalista urolog.

- Każdy mężczyzna po 40-50. roku życia co najmniej raz w roku powinien iść urologa: nawet jeśli nie ma żadnych dolegliwości. W rodzinie, w której wystąpił rak gruczołu krokowego, szczególnie u ojca, brata, ryzyko zachorowania jest 11-razy wyższe i należy zacząć badać się wcześniej. Wizyta u urologa to jak wizyta u stomatologa. Kobiet już dziś nie trzeba namawiać do wizyt u ginekologa. Również wśród mężczyzn zaczyna się zmieniać podejście - dodaje prof. Chłosta.

Dni otwarte w Krakowie w klinikach urologicznych: Klinika Urologii Szpitala Uniwersyteckeigio ul. Grzegórzecka 18 godz. 15-17, rejestracja tel. 12 424 79 67; Specjalistyczny Szpital im. S. Żeromskiego (Oddział Urologii) Os. Na Skarpie 66 godz. 14-16, rejestracja tel. 12 622 95 29